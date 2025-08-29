Anzeige
WKN: A117ME | ISIN: US01609W1027 | Ticker-Symbol: AHLA
Tradegate
29.08.25 | 12:03
104,60 Euro
+2,15 % +2,20
Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
ASIEN
1-Jahres-Chart
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
104,40104,8012:04
104,40104,8012:04
Dow Jones News
29.08.2025 10:45 Uhr
359 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE ASIEN/Warten auf US-PCE-Index und Alibaba-Zahlen

DJ MÄRKTE ASIEN/Warten auf US-PCE-Index und Alibaba-Zahlen

DOW JONES--Uneinheitlich haben sich am Freitag die Börsen in Asien und Australien aus dem Handel verabschiedet. Die Märkte wurden gestützt von den guten Vorgaben aus den USA. Dort wurde das BIP auf 3,3 Prozent im zweiten Quartal nach oben revidiert und die wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenunterstützung positiv aufgenommen.

Im Fokus steht nun allerdings als wichtigster Indikator des Tages der PCE-Index am Nachmittag. Er gilt als bevorzugte Messlatte der US-Notenbank für die Inflation. Die Fed ist bei ihren Zinsentscheidungen derzeit hin- und hergerissen: "Der Fokus liegt weiterhin auf dem empfindlichen Gleichgewicht zwischen erhöhter Inflation und einem sich abschwächenden Arbeitsmarkt.", sagte Jim Baird, Chief Investment Officer bei Plante Moran Financial Advisors.

Der Composite-Index in Shanghai stieg um 0,4 Prozent. In Hongkong legte der Hang-Seng-Index um 0,5 Prozent zu. Gewartet wird mit Spannung auf die Quartalszahlen von Alibaba, die vor US-Börsenbeginn veröffentlicht werden sollen.

Japans Nikkei-Index lief mit minus 0,3 Prozent etwas hinterher. Hier belasteten schwache Wirtschaftsdaten: So stieg die Kernrate der Verbraucherpreise im Raum Tokio um 0,4 Prozent zum Vormonat an. Die Arbeitslosenquote wurde mit 2,3 Prozent gemeldet, die Industrieproduktion sank im Juni um 1,6 Prozent. Besonders der Rückgang im Einzelhandelsumsatz machte Sorgen: Auch hier zeigte sich der Sommer schwach und ließ die Juli-Umsätze nur um 0,3 Prozent gegenüber Vorjahr steigen. Erwartet worden war ein Plus von um die 1,5 Prozent.

Im Fokus an vielen Märkten Asiens standen Daten zu Kreditnachfrage und Geldmenge, so in Singapur, den Philippinen, Malaysia und Hongkong.

Bei den Einzelaktien ragten in Tokio Dentsu mit einem Plus von fast 6 Prozent hervor. Die japanische Werbeagentur erwägt den Verkauf ihres internationalen Geschäfts. Dies würde zur Konsolidierung des internationalen Werbemarktes beitragen, der unter stark fallenden Ausgaben auf Kundenseite leidet.

Unter den Top-Verlierern fanden sich die Aktien des Maschinenbauers Kawasaki Heavy Industries mit 3 Prozent Minus und Hino Motors mit Abgaben von 2,8 Prozent.

In China wird mit Spannung auf die ersten Anzeichen des Handelskriegs mit den USA in den Zahlen von Alibaba geblickt. Der Online-Händler gilt als ein Indikator für das Wohlbefinden der gesamten chinesischen Wirtschaft und der Zuversicht der Konsumenten. Die Aktien sind mit mehr als 40 Prozent Plus dieses Jahr klarer Outperformer gegen den China-MSCI-Index, der nur 28 Prozent höher liegt. Am Freitag stieg die Aktie in Hongkong um 0,4 Prozent. 

=== 
Index (Börse)       zuletzt    +/- %    % YTD     Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)   8.973,10    -0,1%    +9,8%     08:00 
Nikkei-225 (Tokio)    42.718,47    -0,3%    +6,6%     08:30 
Kospi (Seoul)       3.186,01    -0,3%   +32,8%     08:30 
Shanghai-Comp.      3.857,93    +0,4%   +13,4%     09:00 
Hang-Seng (Hongk.)    25.135,09    +0,5%   +25,6%     10:00 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    00:00 Do, 9:35 Uhr  % YTD 
EUR/USD           1,1677    -0,0   1,1679    1,1635 +12,4% 
EUR/JPY           171,60    -0,0   171,63    171,44  +5,2% 
EUR/GBP           0,8654     0,1   0,8644    0,8625  +4,2% 
GBP/USD           1,3493    -0,1   1,3510    1,3489  +8,0% 
USD/JPY           146,95     0,0   146,95    147,35  -6,4% 
USD/KRW          1.390,33     0,4  1.385,35   1.388,27  -6,1% 
USD/CNY           7,0940     0,1   7,0841    7,0932  -1,7% 
USD/CNH           7,1268     0,1   7,1201    7,1393  -2,9% 
USD/HKD           7,7932    -0,0   7,7948    7,7950  +0,3% 
AUD/USD           0,6539     0,1   0,6529    0,6509  +5,5% 
NZD/USD           0,5896     0,2   0,5882    0,5856  +5,1% 
BTC/USD         110.186,70    -1,7 112.050,30  113.071,00 +18,0% 
 
ROHOEL           zuletzt VT-Schluss    +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          64,16    64,60    -0,7%     -0,44 -10,1% 
Brent/ICE          68,15    68,62    -0,7%     -0,47  -9,6% 
 
METALLE          zuletzt   Vortag    +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold           3.412,57  3.414,28    -0,1%     -1,71 +29,6% 
Silber            38,92   39,075    -0,4%     -0,16 +33,8% 
Platin          1.155,14  1.167,49    -1,1%    -12,35 +32,5% 
Kupfer            4,50    4,46    +0,9%     0,04  +9,6% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2025 04:13 ET (08:13 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
