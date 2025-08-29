DJ TABELLE/Inflation in Bundesländern steigt im August

DOW JONES--Die jährliche Inflationsrate ist im August in sechs Bundesländern gestiegen. In Bayern stieg die Jahresrate auf 2,1 (Vormonat: 1,0) Prozent, in Baden-Württemberg auf 2,5 (2,3) Prozent und in Sachsen auf 2,2 (2,1) Prozent, wie die Statistischen Landesämter mitteilten.

Für Gesamtdeutschland hatten Volkswirte im Vorfeld erwartet, dass die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat im Schnitt stagnieren werden. Die jährliche Inflationsrate soll der Prognose zufolge auf 2,1 (Vormonat: 2,0) Prozent steigen. Das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht die Daten um 14.00 Uhr.

=== August Juli Bayern +0,1% gg Vm +0,3% gg Vm +2,1% gg Vj +1,9% gg Vj Baden-Württemberg -0,1% gg Vm +0,4% gg Vm +2,5% gg Vj +2,3% gg Vj Sachsen 0,0% gg Vm +0,2% gg Vm +2,2% gg Vj +2,1% gg Vj Hessen 0,0% gg Vm +0,3% gg Vm +2,4% gg Vj +2,4% gg Vj Nordrhein-Westfalen +0,1% gg Vm +0,2% gg Vm +2,0% gg Vj +1,8% gg Vj Brandenburg 0,0% gg Vm +0,3% gg Vm +2,5% gg Vj +2,2% gg Vj --------------------------------------------------------- Deutschland 0,0% gg Vm* +0,3% gg Vm (14.00 Uhr) +2,1% gg Vj* +2,0% gg Vj *Prognose ===

August 29, 2025

