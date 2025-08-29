Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Finanzmärkten hat die zuletzt zu beobachtende Risikoaversion etwas nachgelassen, wenngleich es noch Unsicherheiten bezüglich der Unabhängigkeit der US-Notenbank oder der Regierungskrise in Frankreich gibt, so die Analysten der Helaba.Heute richte sich der Fokus der Marktteilnehmer auf die anstehenden Preiszahlen in Ländern der Eurozone und in den USA. Mit forcierten Zinssenkungserwartungen sei weder bezüglich der US-Notenbank noch der Europäischen Zentralbank zu rechnen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de