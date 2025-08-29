Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Europäischen Zentralbank befindet sich geldpolitisch in einer Phase des Abwartens, so die Analysten der Helaba.Nach acht Zinsschritten seit dem Juni 2024 und einer Reduktion der Leitzinsen um 200 Basispunkte auf 2,00% halte der Zentralbankrat die Zinsen seit Juni dieses Jahres konstant. Hinweise auf eine baldige Wiederaufnahme des Zinssenkungszyklus gebe es auch gestern in dem Protokoll zur Ratssitzung im Juli nicht. Während die Industriekonjunktur insgesamt noch schwächele, gebe es zuletzt aber Lebenszeichen der Automobilbranche. Zudem liege die Teuerung im Zielbereich der EZB, sodass weder eine weitere Stimulation noch eine Dämpfung erforderlich wäre. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
