FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Fielmann kommen nach dem Vortageseinbruch am Freitag nicht auf die Beine. Die Papiere der Optikerkette näherten sich mit minus 3 Prozent wieder dem Vortagestief, das mit 51,40 Euro exakt auf dem Niveau vom Juni-Tief gelegen hatte.

Anleger fragen sich offenbar weiter, ob die tags zuvor bestätigten Jahresziele möglicherweise doch zu hoch liegen. Analyst Thomas Wissler von MWB Research hält sowohl den angestrebten Umsatz als auch die avisierte Profitabilität allerdings für gut erreichbar. Zudem lobte er die "klaren Ziele für 2030", die angesichts der verlässlichen Umsetzung in der Vergangenheit für eine attraktive Anlagestory sorgten.

Mit seinem Kursziel von 68 Euro traut er den Aktien eine Rückkehr auf das Niveau vom Frühjahr 2021 zu. Der vermeintliche Bruch des Abwärtstrends seit Anfang 2020 war zuletzt allerdings nur ein Strohfeuer./ag/mis

DE0005772206