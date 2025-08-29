Die neuen TWS MeloBuds N70 von QCY mit MEMS-Lautsprechertechnologie von USound bieten hochauflösenden Klang, geringe Verzerrung und fortschrittliche Geräuschunterdrückung. Damit setzen sie neue Maßstäbe bei drahtloser Klangqualität.

USound, der führende Anbieter von MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems)-Lautsprechertechnologie, gab heute bekannt, dass die neuen QCY MeloBuds N70 mit seinen MEMS-Lautsprechern ausgestattet sind. Das markiert den Eintritt der MEMS-Lautsprecher mit hochauflösendem, verzerrungsfreiem Klang in den Mainstream-Verbrauchermarkt für Audioprodukte.

QCY MeloBuds N70 with integrated USound MEMS speakers. (Photo: QCY)

In den MeloBuds N70 von QCY werden durch die Integration des Dual-Core-Akustiksystems von QCY ein ringförmiger dynamischer Treiber und der MEMS-Lautsprecher von USound kombiniert. Der duale Treiber ermöglicht ein fein abgestimmtes Audio für verzerrungsfreie, authentische Klangwiedergabe, was die Maßstäbe für TWS(True Wireless Stereo)-earbuds anhebt.

"Diese Produkteinführung beweist, dass sich MEMS-Lautsprecher jetzt als Massenproduktstandard etabliert haben und den Verbrauchern eine überlegene Audioerfahrung bieten", sagte Ferruccio Bottoni, CEO von USound. "Unsere Zusammenarbeit mit QCY zeigt, dass die MEMS-Technologie von USound auch für kleinere Formfaktoren geeignet ist und herausragende Performance und Zuverlässigkeit bietet, die von älteren dynamischen Lautsprechern unerreicht bleibt."

"Die MeloBuds N70 vereinen auf optimale Weise hohe Klangtreue, Geräuschunterdrückungstechnologie und fabelhaftes Design. Wir freuen uns, durch die enge Zusammenarbeit mit USound in Zukunft weitere innovative TWS-Produkte auf den Markt zu bringen und Nutzern auf der ganzen Welt ein hochwertigeres Hörerlebnis zu bieten", sagte Wei Shiweng, Chief Acoustic Engineer bei QCY

Wichtigste Vorteile der USound-MEMS-Technologie in den MeloBuds N70 von QCY:

Extrem weiter Frequenzgang Hochauflösender Klang von bis zu 40 kHz+ für verglichen mit älteren dynamischen Treibern überlegene Hochfrequenzdetails.

Hochauflösender Klang von bis zu 40 kHz+ für verglichen mit älteren dynamischen Treibern überlegene Hochfrequenzdetails. Geringe Verzerrung und hohe Konsistenz Halbleiterpräzision sorgt für minimale Abweichungen zwischen Geräten und konsistent hohe Klangqualität.

Halbleiterpräzision sorgt für minimale Abweichungen zwischen Geräten und konsistent hohe Klangqualität. Kompakt, leicht und energieeffizient Optimiert für TWS-Formfaktoren durch kleineres Gehäuse und geringeren Stromverbrauch.

Optimiert für TWS-Formfaktoren durch kleineres Gehäuse und geringeren Stromverbrauch. Hochauflösendes, zertifiziertes Audiopotenzial Durch die MEMS-Technologie erfüllen die MeloBuds N70 die Standards der Zertifizierung für hochauflösendes Audio, was das immersive Hörerlebnis optimiert.

Durch Funktionen wie adaptive hybride aktive Geräuschunterdrückung, lange Akkulaufzeit und ergonomisches Design kombinieren die QCY MeloBuds N70 die Vorteile der MEMS-Lautsprecher von USound mit den Innovationen im Bereich der drahtlosen Audio Produkte von QCY.

QCY und USound bestätigten die fortsetzung ihre engen Zusammenarbeit, um gemeinsam die Verbindung von hoher Klangtreue und intelligenter Interaktion zu erproben und für die Branche für drahtloses Audio eine neue Ära einzuläuten.

Die QCY MeloBuds N70 sind jetzt weltweit erhältlich. Verbraucher können sie direkt über die offizielle Website von QCY und große Onlinehändler wie Amazon bestellen.

Über USound

USound ist ein schnell wachsender Anbieter von MEMS- basierten Lautsprecherlösungen, der seine Kunden dabei unterstützt, neuartige Audioprodukte auf den Markt zu bringen. Die Alleinstellungsmerkmale von USound basieren auf radikaler Miniaturisierung, die Reduzierung des Stromverbrauchs und erhöhter Effizienz der Produktion. Die Produkte von USound sind geschützt durch über 500 Patente. Mehr Informationen erhältlich auf www.usound.com

Über QCY

QCY ist eine führende globale Marke, die sich auf TWS(True Wireless Stereo)-Produkte spezialisiert hat und für die Bereitstellung von hochwertigem Klang, fortschrittlichen Features und erschwinglichen Preisen für Millionen von Benutzern weltweit bekannt ist. Mit seiner starken Innovationsorientierung wird QCY auch weiterhin die Zukunft des drahtlosen Audios gestalten. Weitere Informationen finden Sie auf www.QCY.com

