Pfäffikon/Schweiz (ots) -Durch die effektive Bündelung ihrer Kräfte zum Nutzen ihrer Millionen von Einzelhandelskunden hat sich European Marketing Distribution (EMD) an die Spitze der internationalen Handelsallianzen gesetzt. Jüngstes Beispiel für diese erfolgreiche Strategie ist die Integration der finnischen S Group, die sich ab 2026 der internationalen Zusammenarbeit der EMD-Allianz mit der A-Brand-Industrie anschließen wird.Die S Group wird Teil der EMD Retail Group, die in kooperativer Abstimmung mit den führenden multinationalen A-Markenherstellern grenzüberschreitende Dienstleistungen und Marketingkonzepte umsetzt.In der Retail Group wird die S Groupmit ausgewählten renommierten und erfolgreichen Einzelhandelsunternehmen in ihren jeweiligen Heimatländern zusammenarbeiten, darunter die Euromadi Alfa Group aus Spanien, ESD Italia, Superunie aus den Niederlanden, Axfood aus Schweden, Dagrofa aus Dänemark, RTG International aus Deutschland und Unitas, die neu gegründete Gruppe führender polnischer Einzelhändler.Die Kernaktivitäten der Mitglieder der EMD Retail Group und des neuen Mitglieds S Groupsind klar definiert: Förderung und Vermarktung etablierter und begehrter Top-Markenprodukte (einschließlich länderspezifischer Innovationen und Variationen dieser A-Marken), die für Kunden im internationalen Einzelhandel unverzichtbar sind. Die EMD Retail Group arbeitet mit den renommiertesten Herstellern der Branche zusammen, darunter auch viele der beliebtesten und bekanntesten A-Marken.Die S Group ist die Nummer 1 in Finnland.Die S Group ist mit 84 Prozent aller finnischen Haushalte als Genossenschaftsmitglieder die größte Kooperation in Finnland. Die Gruppe ist im gesamten Land stark im Lebensmitteleinzelhandel vertreten. Mit über 1.000 Filialen in drei Formaten - 80 Prisma-Hypermärkte, 463 S-Market-Supermärkte und 413 Convenience-Stores unter den Namen Sale und Alepa - hat die Gruppe einen Marktanteil von 48,8 %.Neben dem Lebensmitteleinzelhandel ist die S Group in Finnland Marktführer in den Bereichen Restaurants und Hotels, Tankstellen und Fachgeschäfte.Die bevorstehende Aufnahme der S Groupzum Jahresstart 2026 in die EMD Retail Group unterstreicht die weiter wachsende Bedeutung der Partnerschaft im internationalen Einzelhandelssektor.Arttu Laine, COO und Executive Vice President der S Group, kommentiert die Mitgliedschaft in der Retail Group wie folgt: "Wir freuen uns sehr, dieser einzigartigen Gruppe von Einzelhändlern beizutreten, die eng mit der internationalen A-Marken-Industrie zusammenarbeitet. Der kooperative und ausgewogene Ansatz der EMD steht im Einklang mit unserer Vision, gemeinsam mit unseren Industriepartnern Geschäfte aufzubauen und erfolgreich fortzuführen."Philippe Gruyters, Managing Director bei der EMD, zeigt sich ebenfalls sehr erfreut: "Mit einem so renommierten finnischen Einzelhändler wie der S Groupkönnen wir unser starkes Angebot auf dem sehr dynamischen skandinavischen Markt weiter ausbauen."Die Zusammenarbeit zwischen der S Group und EMD ist streng auf die EMD Retail Group beschränkt. Die Beschaffung von Private-Label-Produkten ist nicht Gegenstand der Zusammenarbeit.Über EMD:Die European Marketing Distribution AG mit Sitz in Pfäffikon, Schweiz, ist seit 1989 in der Konsumgüterindustrie als effizienter und leistungsstarker Partner für Fast Moving Consumer Goods (FMCG) anerkannt. Sie entwickelt und beschafft insbesondere hocheffiziente und nachhaltig produzierte Eigenmarkenkonzepte zum Nutzen der Konsumenten. Darüber hinaus unterstützt und realisiert die EMD-Zentrale globale Partnerschaften im Bereich der On-Top-Verträge mit den größten Markenherstellern.Einschließlich des assoziierten Mitglieds Lotte aus Südkorea repräsentieren die EMD-Mitgliedsunternehmen in Europa und Asien derzeit einen externen Einzelhandelsumsatz von ca. 200 Milliarden Euro in 16 Ländern.Die Mitgliedsunternehmen von European Marketing Distribution (EMD) sind auf den folgenden Märkten tätig:Belgien: Colruyt Österreich: MARKANTDänemark: Dagrofa Portugal: EuromadiPortDeutschland: RTG International Schweden: Dagab/AxfoodFrankreich: Francap Schweiz: MARKANTItalien: ESD Italia Slowakei: MARKANTLuxemburg: Colruyt Spanien: EuromadiNiederlande: Superunie Südkorea: LotteNorwegen: Unil/NorgesGruppen Tschechische Republik: MARKANTNeben Südkorea und Japan ist das assoziierte Mitglied Lotte auch auf den Märkten in Vietnam und Indonesien aktiv.