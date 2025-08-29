Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC - 28. August 2025 - NextGen Digital Platforms Inc. ("NextGen" oder das "Unternehmen") (CSE:NXT - WKN:A40KLQ), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung (die "LOI") über eine strategische Investition (die "Akquisition") in Centi Ltd. ("Centi"), einen aufstrebenden Marktführer im Bereich blockchainbasierter digitaler Zahlungslösungen, unterzeichnet hat.

Die Plattform von Centi für Unternehmen umfasst mobile Anwendungen für Verbraucher, eine Infrastruktur für die Verarbeitung von Händlerzahlungen, Stablecoin-Systeme und grenzüberschreitende Zahlungsfunktionen - alles vollständig anpassbar mit dem Branding des Partners. Die Technologie von Centi ermöglicht es Händlern, lokalen Unternehmen und Markenorganisationen, auf einfache Weise digitale Gutscheine, Treueprogramme und Sammlerstücke zu erstellen und zu verwalten und so neue Formen der Kundenbindung zu erschließen.

Das überwachte, nicht-verwahrende Wallet-Design von Centi stellt sicher, dass Benutzer direkten Zugriff auf ihre Vermögenswerte in der Blockchain behalten. Die Vermögenswerte sind geschützt, sicher und können über weit verbreitete Tools wie MetaMask verbunden werden. Im Gegensatz zu traditionellen Bankeinlagen oder Börsensalden bleiben diese Vermögenswerte ausschließlich im Besitz ihrer Inhaber - ein überzeugender Vorteil in Märkten wie Europa, wo die Skepsis gegenüber digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs) wächst und Verbraucher aktiv nach Alternativen suchen.

Als Gegenleistung für diese Investition erhält NextGen eine exklusive Lizenz für den Betrieb und die Vermarktung der Technologie von Centi in Nordamerika. Damit erhält das Unternehmen das alleinige Recht, diese Plattform unter seiner eigenen Marke einzusetzen, zu integrieren und zu erweitern, was einen strategischen Meilenstein in der zuvor angekündigten Absicht von NextGen darstellt, seine Fähigkeiten im Bereich der digitalen Infrastruktur auszubauen.

"Diese Investition bringt uns unserem Ziel näher, digitale Vermögenswerte mit traditionellen Finanzdienstleistungen und realen Geschäftsabläufen zu verbinden", sagte Matthew Priebe, CEO von NextGen. "Centi hat ein bewährtes Ökosystem aus Händlern und Verbrauchern aufgebaut, die bereits täglich mit digitaler Infrastruktur Transaktionen durchführen. Die Einführung dieses Modells in Nordamerika verschafft NextGen einen sofortigen Einstieg in den Bereich der Stablecoin-Zahlungen und positioniert uns gleichzeitig an der Spitze der Blockchain-basierten Innovationen in den Bereichen Kundenbindung, Prämien und digitaler Handel. Wir konzentrieren uns darauf, Chancen zu nutzen, die unsere Plattform stärken und messbare Ergebnisse für unsere Aktionäre liefern."

Gemäß den Bedingungen der Absichtserklärung wird NextGen 300.000 US-Dollar in Centi zu einer Vorabbewertung von 7.000.000 US-Dollar investieren, was nach Abschluss zu einem Anteil von etwa 4,286 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien von Centi führt. Diese Investition verschafft NextGen eine 60-monatige Exklusivlizenz für den Einsatz der Centi-Plattform in Nordamerika. Darüber hinaus hat sich NextGen eine 24-monatige Option gesichert, um seine Beteiligung an Centi um bis zu 50 % zu erhöhen, basierend auf dem Wert von Centi zum Zeitpunkt einer solchen Aufstockungsinvestition.

Die Parteien haben vereinbart, bis zum 15. Oktober 2025 eine endgültige Vereinbarung über die Übernahme abzuschließen, vorbehaltlich des Abschlusses einer zufriedenstellenden Due-Diligence-Prüfung.

Der Abschluss der Übernahme unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen durch die Parteien, einschließlich der Genehmigung der Canadian Securities Exchange ("CSE"). Es kann nicht garantiert werden, dass die Übernahme wie vorgeschlagen oder überhaupt abgeschlossen wird.

Über NextGen Digital Platforms Inc.

NextGen Digital Platforms Inc. (CSE: NXT) (OTCQB:NXTDF) (FSE:Z12) ist ein börsennotiertes Fintech- und Digital-Asset-Unternehmen, das Anlegern über sein neuartiges, durch Bitcoin besichertes Schuldverschreibungsprogramm Zugang zu einem diversifizierten Portfolio aus Web3-Technologien, Blockchain-Infrastruktur und digitalen Vermögenswerten sowie zu renditestarken Anlagemöglichkeiten bietet. Das Unternehmen hat sich der Entwicklung innovativer Finanzstrukturen verschrieben, die auf die Zukunft der dezentralen Finanzwirtschaft ausgerichtet sind und dabei Transparenz, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Wertschöpfung für die Aktionäre in den Vordergrund stellen. NextGen betreibt außerdem PCSections.com, eine E-Commerce-Plattform und ein Hardware-as-a-Service-Geschäft zur Unterstützung des Bereichs künstliche Intelligenz, das als Cloud-AI-Hosting bezeichnet wird.

Für weitere Informationen

Matthew Priebe, Chief Executive Officer

(416) 300-7398

https://nextgendigitalplatforms.com/

info@nextgendigitalplatforms.com

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von www.aktien.news

- Ihrem Nachrichtenportal für internationale Smallcap-Aktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews

Rechtliche Hinweise

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie "erwartet", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "potenziell", "möglich" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse "eintreten werden", "können", "könnten" oder "sollten". Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung über die Akquisition und den Abschluss dieser Akquisition.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die diesen Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Investoren werden davor gewarnt, sich übermäßig auf die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80857Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80857&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA65290F1080Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19837818-nextgen-digital-platforms-absichtserklaerung-strategische-investition-centi-ltd-bekannt-fuehrenden-anbieter-stablecoin-zahlungsloesungen