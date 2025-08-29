Rokid, ein global tätiger Pionier für Augmented Reality (AR) und die Interaktion zwischen Mensch und Computer, zeigt seine Neuheiten auf der IFA 2025. Die Besucher werden unter dem Motto See Beyond Reality eingeladen, in Halle 6.2 zum Stand 169 zu kommen. Dort haben sie die Gelegenheit, mithilfe der Produkte von Rokid einen Blick in die Zukunft zu werfen. Dazu steht das gesamte Produktportfolio führender AR- und AI-Wearables für Entertainment und Produktivität zur Verfügung, darunter auch die brandneuen Rokid Glasses sie werden auf der Messe erstmals dem Publikum vorgestellt.

Treffen Sie Rokid auf der IFA 2025

Die Rokid Glasses vereinen AI, AR und eine smarte 12MP First-Person-Kamera in einem ultraleichten Rahmen mit einem Gewicht von nur 49 g. Diese Brille steigert als KI-basierter smarter Assistent die Produktivität und das tägliche Leben verwandelt sich in nahtlose Interaktionen, die keiner Handgriffe bedürfen. Mit Rokid Glasses lassen sich komplexe Aufgaben intuitiv und einfach meistern: Übersetzungen in mehreren Sprachen, was Sprachbarrieren beseitigt, sofortige Erkennung von Objekten oder KI-unterstützte Lösung von Problemen. Rokid Glasses ist mit einem Premium-Audio-System ausgestattet. So können die Nutzer Musik genießen, Anrufe entgegennehmen oder die neuesten Nachrichten verfolgen, ohne jemals ein Smartphone hervorholen zu müssen. Und die First-Person-Kamera hält wichtige Momente vom POV aus fest. Diese Funktionen machen die Rokid Glasses zu mehr als nur einem Gadget es ist ein Weg, auf intelligente Weise mit der Welt zu interagieren. Der leichte Rahmen unterstützt individuelle Linsen für Kurzsichtigkeit oder Hornhautverkrümmung und das wiederaufladbare Case bietet verlängerte Nutzung mit bis zu zehn kompletten Ladungen. Dies garantiert ununterbrochene Leistung auch unterwegs.

Mit diesem neuen Produkt behauptet Rokid seine Position als global führendes Unternehmen im Hinblick auf AR-Innovationen. Mit dieser Brille können Nutzer die Zukunft sehen, mit ihr interagieren und sie erfahren und so die Grenzen der realen Welt überschreiten. So wird modernste Technik für jeden zugänglich und bedeutungsvoll. Besucher der IFA finden Rokid vom 5. bis 9. September am Stand H6.2-169. Dort können sie die Zukunft von AR- und AI-Wearables direkt ausprobieren.

Medien sind für private Demos und Interviews willkommen. Bitte senden Sie vorab eine E-Mail an: jingwen.wang@rokid.com.

Über Rokid

Rokid entwickelt seit mehr als einem Jahrzehnt Augmented Realities, eigene Android-basierte YodaOS-Master, Computervision, optisches Display und KI-Systeme. Rokid hat in mehr als 80 Ländern KI-Produkte bereitgestellt. So können Nutzer und Industrien auf neuartige Weise arbeiten, spielen und sich verbinden.

