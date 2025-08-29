Der September gilt als der wohl schlechteste Börsenmonat des Jahres. Wir prüfen, ob dies auch für den DAX zutrifft. Ist der September auch für den DAX das Schwarze Schaf unter den Börsenmonaten? Noch schlechter als der August ist die Performance für den DAX üblicherweise im September:Es gibt diverse Untersuchungen hierzu, wobei die Ergebnisse alle aufzeigen, dass Investoren den September besser meiden sollten, auch wenn die mathematischen Ergebnisse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE