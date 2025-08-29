Eher still und heimlich liefert einer der Top-Tipps unserer Krypto-Koryphäe Hannes Demske immer weiter ab: Der Bitcoin-Mining-Titel IREN konnte seinen Wert seit April mehr als verfünffachen. Und sharedealsPlus-Mitglieder saßen in der ersten Reihe. Bereits im Oktober letzten Jahres hatte Hannes Demske, Chefanalyst des Smart Crypto Club, die Aktie von IREN ausführlich für alle Mitglieder unserer Community vorgestellt. Dabei fiel folgender unmissverständlicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de