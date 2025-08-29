Ethereum hat nach dem Erreichen seines letzten Allzeithochs deutlich korrigiert. Doch geht die Rallye bei der Kryptowährung jetzt noch weiter? Diese Daten sprechen dafür. ETF-Zuflüsse wachsen Trotz der allgemeinen Marktschwäche im Kryptosektor scheinen institutionelle Anleger bei Ethereum weiter sehr optimistisch zu sein. Laut Daten von SoSoValue haben ETFs auf den Altcoin bis Donnerstag Zuflüsse in Höhe von 1,2 Milliarden US$ erhalten, während der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de