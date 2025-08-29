Anzeige
Freitag, 29.08.2025
Megatrend Uran: Die Nachfrage nach Uran explodiert - greift jetzt Buffetts Erfolgsrezept?
29.08.2025 11:11 Uhr
Webinar - Zwischen Fakten und Fantasie: Was Indizes und Einzelaktien jetzt verraten

Nvidia überzeugt - und doch fehlt das große Ausrufezeichen. Was bedeutet das für die Bewertung von US-Aktien im Vergleich zum DAX? Im Big Picture-Webinar am Montag, 1. September, um 19 Uhr, ordnet Finanzexperte Franz-Georg Wenner die Lage ein: Fakten, Zahlen und Hintergründe treffen auf fundierte Statistik-Auswertungen, die oft einen überraschenden Blickwinkel eröffnen. Besonders der Dow Jones liefert aktuell eine Konstellation, die man so nicht alle Tage sieht. Wie gewohnt geht es auch um ausgewählte Einzelaktien und die jüngsten Trading-Ideen. Und das Beste: Ihre Fragen stehen im Mittelpunkt - live, direkt und interaktiv.

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Unsere Börsenprofis beleuchten top aktuelle Themen unter den Aspekten Volatilität, Sentiment und Saisonalitäten. Dabei werden Märkte, Zinsen, Rohstoffe und Einzelwerte fundamental sowie charttechnisch unter die Lupe genommen. Passende Handelsideen werden abgeleitet und konkrete Produktideen vorgestellt.

Referenten

  • Marcus Landau, Derivatespezialist bei der DZ BANK
  • Franz-Georg Wenner, seit mehr als 20 Jahren an der Börse aktiv, Redakteur beim Newsletter Index Radar sowie Autor bei Feingold Research


Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


