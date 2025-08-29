Werbung







Webinar - Zwischen Fakten und Fantasie: Was Indizes und Einzelaktien jetzt verraten

Nvidia überzeugt - und doch fehlt das große Ausrufezeichen. Was bedeutet das für die Bewertung von US-Aktien im Vergleich zum DAX? Im Big Picture-Webinar am Montag, 1. September, um 19 Uhr, ordnet Finanzexperte Franz-Georg Wenner die Lage ein: Fakten, Zahlen und Hintergründe treffen auf fundierte Statistik-Auswertungen, die oft einen überraschenden Blickwinkel eröffnen. Besonders der Dow Jones liefert aktuell eine Konstellation, die man so nicht alle Tage sieht. Wie gewohnt geht es auch um ausgewählte Einzelaktien und die jüngsten Trading-Ideen. Und das Beste: Ihre Fragen stehen im Mittelpunkt - live, direkt und interaktiv.

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Unsere Börsenprofis beleuchten top aktuelle Themen unter den Aspekten Volatilität, Sentiment und Saisonalitäten. Dabei werden Märkte, Zinsen, Rohstoffe und Einzelwerte fundamental sowie charttechnisch unter die Lupe genommen. Passende Handelsideen werden abgeleitet und konkrete Produktideen vorgestellt.

