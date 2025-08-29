Die BCA hat ihre Organisations- und Betreuungsstrukturen neu ausgerichtet und will damit auch ein Zeichen an unabhängige Vermittler senden. Zugleich hat der Maklerpool die Führungsrollen mehrerer Bereiche neu besetzt mit Karsten Kehl, Sebastian Müller, Michael Klug, Dominik Gentgen und Antonio Facciorusso. Die BCA AG als Maklerpool und Servicemanufaktur für Versicherungsmakler und Finanzanlagenvermittler hat unter dem Leitmotiv "Gemeinsam mehr erreichen" mehrere Führungspositionen neu besetzt. Demnach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact