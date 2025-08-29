Anthropic will Details aus Chats und Coding Sessions standardmäßig für das KI-Training nutzen und fünf Jahre speichern. User werden zur Akzeptanz animiert, haben aber auch Opt-out-Möglichkeiten. Das KI-Unternehmen Anthropic ändert die Richtlinien zur Privatsphäre und zu den Nutzungsbedingungen. Dabei treten diese Änderungen zum 28. September in Kraft und werden fortan das KI-Training mit User-Daten ermöglichen. Nicht alle User sind betroffen, doch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
