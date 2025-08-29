Stuttgart (www.anleihencheck.de) - McDonald's (ISIN US5801351017/ WKN 856958) hat eine Unternehmensanleihe (ISIN US58013MGC29/ WKN A4EFYM) im Volumen von 750 Millionen US-Dollar auf den Markt gebracht, so die Börse Stuttgart.Der Kupon belaufe sich auf 5,000 Prozent pro Jahr, zahlbar zweimal jährlich, wobei die erste Zinszahlung am 13. Februar 2026 stattfinde. Die Laufzeit der Anleihe erstrecke sich bis zum 13. Februar 2036. Der aktuelle Kurswert liege bei 100,01 Prozent (Stand: 27.08.2025). Investoren aus dem Euro-Raum sollten das Währungsrisiko im Blick behalten. Die Anleihe sei in Stückelungen von 1.000 US-Dollar erhältlich. Von Moody's erhalte McDonald's ein Baa1-Rating. (Bonds weekly Ausgabe vom 28.08.2025) (29.08.2025/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
