© Foto: ARK InvestCathie Wood hat es wieder getan: Sie stockt ihre Bestände an Bitmine-Aktien weiter auf. Das ist aber nicht ihr einziger Kauf im Kryptosektor.Cathie Woods Investmentgesellschaft Ark Invest hat am Mittwoch Aktien im Wert von 15,6 Millionen US-Dollar des Ether-Treasury-Unternehmens Bitmine Immersion Technologies über drei ihrer aktiv verwalteten ETFs erworben. Der Großteil des Kaufs erfolgte über den Vorzeige-ETF ARK Innovation, der 227.569 Bitmine-Aktien erwarb. Der ARK Next Generation Internet ETF kaufte weitere 70.991 Aktien, während der ARK Fintech Innovation ETF 40.553 Stück hinzufügte. [spotify]3nvL7DqbUPXqG2h2FdRLGy[/spotify] Bitmine schloss am Mittwoch bei 46,03 US-Dollar, was einem …Den vollständigen Artikel lesen ...
