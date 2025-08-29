Rostock (ots) -In diesem Jahr steht die Dimension See mit der Sicherung und dem Schutz von strategischen Seewegen und Infrastrukturen im Mittelpunkt der Übungsserie Quadriga. Dazu wird der strategische Seetransport von Landstreitkräften nach Litauen unter Nutzung ziviler und militärischer verteidigungswichtiger Infrastruktur und Leistungserbringer durchgeführt."Quadriga ist eine zentrale Übungsserie der Bundeswehr und Ausdruck unserer Wehrhaftigkeit." Für Vizeadmiral Jan Christian Kaack, Inspekteur der Deutschen Marine, zeigt sie klar und unmissverständlich: "Deutschland und seine Bündnispartner stehen zusammen, um die Landes- und Bündnisverteidigung wirksam sicherzustellen und unsere Menschen - zur See, an Land und in der Luft zu schützen". Als verantwortlicher Übungsleiter hebt er die Bedeutung für die Deutsche Marine hervor: "Quadriga 2025 demonstriert unsere Entschlossenheit, unsere Fähigkeit und unseren Willen, die Freiheit und Sicherheit in Europa zu bewahren."Um diese umfangreiche Rolle Deutschlands als Drehscheibe und Transitland im Herzen Europas im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung für ein ausgewähltes Publikum und die Öffentlichkeit greifbar darzustellen, führt die Bundeswehr am 4. September 2025 einen Pressetag/Media Day in Rostock durch. Dazu werden u.a. auch der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Carsten Breuer, sowie weitere Gäste erwartet.Dabei werden die vielfältigen Aufgaben dargestellt und die benötigten Fähigkeiten demonstriert, bspw. die Absicherung einer Hafenanlage und Drohnenabwehr. Des Weiteren bekommen Sie die Möglichkeit, mittels Transportbooten den Marineverband bei seiner Schutzaufgabe auf der Warnow zu begleiten.Weitere Informationen zur Übungsserie Quadriga 2025:https://www.bundeswehr.de/de/meldungen/quadriga/quadriga-2025Hinweise für die PresseMedienvertretende sind zum Pressetermin "Quadriga 2025 - Einladung zum Media Day am 4. September 2025 in Rostock" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.Drohnenaufnahmen sind während des gesamten Termins nicht gestattet.Termin: Donnerstag, den 4. September 2025. Eintreffen bis spätestens 09:00 Uhr.Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.Ort: Marinearsenal Warnowwerft Rostock, Werftallee 10 (Hauptwache), 18119 RostockParkplatz und Treffpunkt: Bitte parken Sie auf dem Großraumparkplatz der Warnowwerft (Werftallee, 18119 Rostock), ca. 300m von der Hauptwache entfernt.GPS-Koordinaten 54°09'58.8"N 12°05'04.8"E (Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)Programm: bis 09:00 Uhr Eintreffen MedienvertretendeAnschl. Personen- und Gepäckkontrolle, Einweisung in das Programm10:00 Uhr Beginn, Begrüßung durch:Generalinspekteur der Bundeswehr, General Carsten Breuer,Inspekteur der Deutschen Marine, Vizeadmiral Jan Christian Kaack undStaatssekretär Wolfgang Schmülling, Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-VorpommernAnschl. Dynamische Fähigkeitsdarstellung Force Protection Land und See inklusive Drohnenabwehr,Darstellung Hafenumschlag Großgerät Heer11:45 Uhr Darstellung Absicherung/Escort Operation des Transportschiffes,Begleitung durch Einheiten und Kräfte der Deutschen Marine und PolizeiAnschl. Umstieg auf die Presseboote und Mitfahrt im Marineverband (Hafenbereich und Warnow),Überflug Eurofighter zur Luftraumsicherung,Beginn der Sicherung des Transportschiffes durch den Marineverband,Anlegen im Marinearsenal13:50 Uhr Möglichkeit für Pressefragen an Generalinspekteur, Inspekteur der Deutschen Marine und Staatssekretär,Abschlussmeldung und Verabschiedung14:00 Uhr Ende ProgrammBis 15:00 Uhr Möglichkeit für O-Töne und Einzelgespräche mit beteiligten Soldatinnen und SoldatenAnschl. Ende des TerminsAnmeldung: Medienvertretende werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Montag, den 01. September 2025, 16:00 Uhr, beim Quadriga Media Information Center per E-Mail zu akkreditieren.Nachmeldungen sind nicht möglich.Pressekontakt:Als Ansprechpartner für die gesamte Übungsserie Quadriga 2025 wurde ein Media Information Center am Marinekommando in Rostock eingerichtet.Presse- und Informationszentrum MarineQuadriga 2025 Media Information CenterE-Mail: Pressequadriga2025@bundeswehr.orgTelefon: +49 381-802 -51580/-51581/-51582Außerhalb der regulären Dienstzeiten steht Ihnen der Sprecher vom Dienst 24/7 zur Verfügung: +49 381 802 51515.Original-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67428/6106664