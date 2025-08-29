Jürgen Molnar ist Kapitalmarktstratege beim Broker Robomarkets. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Und der DAX testet so lange die 24.000er Marke, bis diese bricht. Vor dem Wochenende könnte es dem Index schwerfallen, erneut so viele Schnäppchenjäger zu motivieren, den Markt wieder über diese Barriere zurückzukaufen. Lässt die Kauflaune auf einem erreichten Kursniveau nach, muss der Markt auf tieferem Terrain neue Kraft für einen weiteren Anstieg sammeln. Kurzfristig orientierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Feingold Research