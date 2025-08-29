Mit einem Kurssprung von +10% ist die Autodesk-Aktie am Freitagmorgen der große Gewinner unter den größeren US-Werten. Was hat die starke Performance des CAD-Softwareherstellers ausgelöst und sollten sich Anleger Autodesk ins Portfolio legen? Durch die Bank starke Zahlen Auslöser des heutigen Kurssprungs waren sehr starke Zahlen für das letzte Vierteljahr. Im zweiten Quartal steigerte Autodesk seinen Umsatz um 17% auf 1,76 Milliarden US$ und übertraf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
