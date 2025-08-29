© Foto: adobe.stock.comDer Online-Broker Webull überzeugt mit Rekordumsatz, starkem Gewinn und Millionen neuer Nutzer. Die Aktie legt nachbörslich weiter zu.Der Online-Broker Webull Corp hat am Donnerstag seine Zahlen für das zweite Quartal 2025 vorgelegt. Die Erlöse stiegen um 46 Prozent auf 131,5 Millionen US-Dollar, nachdem im Vorjahr noch 90,1 Millionen US-Dollar verbucht worden waren. Der Aktienkurs reagierte positiv und schloss bei 14,44 US-Dollar, ein Plus von 1,59 Prozent. Nachbörslich stieg die Aktie auf 14,670 US-Dollar (NASDAQ). Das ist das dritte profitable Quartal in Folge. Das bereinigte operative Ergebnis lag bei 23,3 Millionen US-Dollar nach einem Verlust von 0,3 Millionen US-Dollar im Vorjahr. …Den vollständigen Artikel lesen ...
