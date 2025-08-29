© Foto: Wolf von Dewitz/dpaDer chinesische Tech-Riese Huawei hat im ersten Halbjahr 2025 einen deutlichen Gewinneinbruch hinnehmen müssen. Das Unternehmen investiert weiter aggresiv in Zukunftstechnologien.Der Nettogewinn sank um 32 Prozent auf 37 Milliarden Yuan (rund 5,2 Milliarden US-Dollar), wie aus einer Mitteilung des nicht börsennotierten Unternehmens hervorgeht. Grund ist vor allem der massive Ausbau der Investitionen in Forschung und Entwicklung - Huawei stemmt sich damit gegen US-Sanktionen und setzt auf Zukunftsfelder wie Künstliche Intelligenz, Chips und Elektromobilität. Beim Umsatz legte Huawei hingegen zu: Die Erlöse stiegen von Januar bis Juni um knapp 4 Prozent auf 427 Milliarden Yuan (rund 59 …Den vollständigen Artikel lesen ...
