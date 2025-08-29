Thüringen (ots) -Die Landesvorsitzende des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) hat die thüringische Landesregierung aufgefordert, die pflegerische Versorgung mit kurzfristigen Maßnahmen zu sichern. "Keine Bevölkerungsgruppe wächst in Thüringen so stark wie die der Pflegebedürftigen. Deshalb darf die Politik nicht länger auf Sicht fahren. Wir brauchen klare Entscheidungen und echte Entlastungen - für Pflegebedürftige, ihre Angehörigen und die Pflegeeinrichtungen", sagte Margit Benkenstein im Rahmen der heutigen Mitgliederversammlung der bpa-Landesgruppe in Erfurt.Zuvor war die Pflegeunternehmerin für weitere zwei Jahre als Vorsitzende bestätigt worden. Benkenstein führt den ehrenamtlichen Landesvorstand des Verbandes bereits seit 2013 und ist zudem Vizepräsidentin des bpa auf Bundesebene.Mit Blick auf die laufenden Beratungen in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Pflegereform formulierte sie zentrale Erwartungen auch an die Thüringer Sozialministerin Katharina Schenk. Dazu gehöre vor allem die Anerkennung ausländischer Fachkräfte: "Mit diesem Ansatz wird die Qualifikation einer internationalen Fachkraft nicht mehr jahrelang geprüft, sondern sie kann zügig für die Versorgung pflegebedürftiger Menschen genutzt werden." Die Landesregierung rief Benkenstein auf, sich im Rahmen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Pflegeversicherung für diese Maßnahmen zur Personalsicherung stark zu machen.Der bpa wird mit seinen fast 450 Mitgliedseinrichtungen in Thüringen als mitgliederstärkster Verband in der ambulanten und stationären Pflege die Reformdiskussion eng begleiten. "Wir bringen unsere Erfahrungen in die politischen Gespräche ein - sachlich, konstruktiv und mit Nachdruck", so Benkenstein.Bei der Vorstandswahl wurden auch Benkensteins Stellvertreterin Astrid Regel aus Erfurt sowie Helko Richter aus Schwickerhausen, Sascha Zwinscher aus Ilmenau und Petra Seitler-Meisegeier aus Bad Blankenburg in ihren Ämtern bestätigt.Pressekontakt:Für Rückfragen: Thomas Engemann, Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle, Tel.: 0361/653 86 88Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17920/6106724