Die jüngsten US-Zölle von bis zu 39% auf Schweizer Importe setzen die Schweizer Exportwirtschaft massiv unter Druck, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Besonders betroffen seien Maschinen, Uhren und Agrarprodukte. Die Schweizer Nationalbank (SNB) sehe sich mit einer paradoxen Situation konfrontiert: Während der Franken als "sicherer Hafen" aufwerte, leide die Binnenwirtschaft unter sinkender Nachfrage. Analysten würden vor deflationären Tendenzen warnen. Die SNB habe im Juni mit einer Leitzinssenkung auf 0% reagiert. Die Kombination aus Handelshemmnissen und globaler Unsicherheit belaste die Konjunktur. Eine Rezession scheine nicht ausgeschlossen. Die Politik stehe unter Druck, rasch Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Der Franken bleibe stabil - aber zu welchem Preis? (29.08.2025/alc/a/a)
