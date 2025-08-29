Wien (www.anleihencheck.de) - Der US-Notenbanker Christopher Waller hat sich erneut für eine Lockerung der Geldpolitik ausgesprochen, so die Experten von "FONDS professionell". Er plädiere für eine Reduktion des Leitzinses um 0,25 Prozentpunkte im September und erwarte zusätzliche Schritte in den kommenden drei bis sechs Monaten. "Da die zugrunde liegende Inflation nahe bei zwei Prozent liegt, marktbasierten Indikatoren zufolge die langfristigen Inflationserwartungen fest verankert sind und das Risiko einer unerwünschten Schwächung am Arbeitsmarkt zugenommen hat, bedeutet verantwortungsvolles Risikomanagement, dass der Offenmarktausschuss den Leitzins jetzt senken sollte", habe Waller am Donnerstag (28.08.) im Rahmen der Veranstaltung "Economic Club of Miami" erklärt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de