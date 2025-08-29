Wien (www.fondscheck.de) - Union Investment erweitert die Geschäftsführung der Union Investment Privatfonds, so die Experten von "FONDS professionell". Anfang September 2025 rücke Kerstin Knoefel in das oberste Führungsgremium auf. Die erfahrene Managerin verantworte seit März 2023 das Privatkundengeschäft und sei damals auf Giovanni Gay gefolgt, der in den Vorstand von Union Investment gewechselt sei. In dieser Rolle steuere Knoefel die strategische Planung und Weiterentwicklung des Segments Privatkunden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
