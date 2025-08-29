Wien (www.fondscheck.de) - In einer Studie erkundet Morningstar die "Lücke" zwischen Fondsperformance und dem realisierten Ertrag im Fondsdepot, so die Experten von "FONDS professionell". Für Anleger hätten die Analysten eine klare Empfehlung.Fondsanleger würden bei ihren Anlageergebnissen meist hinter dem Fondsmarkt zurückbleiben. Diese "Performance-Lücke" habe Morningstar für den US-Markt untersucht. Die Ergebnisse seien auch für Euro-Anleger höchst relevant - und die wichtigste Empfehlung sei leicht umzusetzen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
