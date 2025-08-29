EQS-News: DN Deutsche Nachhaltigkeit AG / Schlagwort(e): Sonstiges

DN Deutsche Nachhaltigkeit präsentiert erfolgreich auf European Forum Alpbach und etabliert neues Format "DN Talk" Frankfurt am Main, 29. August 2025 - Die DN Deutsche Nachhaltigkeit AG (ISIN DE000A3DW408, "Deutsche Nachhaltigkeit") hat auf dem renommierten European Forum Alpbach (EFA) ihr Geschäftsmodell präsentiert. In diesem Rahmen hat die Deutsche Nachhaltigkeit auch detaillierte Einblicke in ihr Beteiligungsportfolio gegeben sowie den Zukunftsmarkt des Impact Investings und die Rolle von Kapitalströmen bei der Umsetzung der europäischen Nachhaltigkeitsagenda konstruktiv diskutiert, u.a. mit Dr. Othmar Karas, Präsident des EFA. Zudem hat die Deutsche Nachhaltigkeit das neue Format "DN Talk" auf der Veranstaltung etabliert, um in Diskussionsrunden mit hochkarätigen Impact-Experten neue Impulse für das Impact Investing zu setzen. Das Format wurde feierlich von Dr. Andreas Rickert, Chief Impact Officer der Deutschen Nachhaltigkeit, eröffnet. Darüber hinaus kooperiert das International Impact Forum (IIF), bei dem die Deutsche Nachhaltigkeit Hauptsponsor ist, erstmals mit dem European Forum Alpbach, um die internationale Vernetzung zwischen Kapitalmarkt, Politik und Unternehmertum weiter voranzutreiben. Unter dem Motto "Recharge Europe" feierte das EFA in diesem Jahr 80-jähriges Jubiläum. Seit 1945 ist das EFA eine internationale Plattform für den offenen Dialog zu den großen Fragen Europas - an der Schnittstelle von Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Als Speaker vertreten waren in diesem Jahr u.a. Alexander Van der Bellen, Bundespräsident der Republik Österreich, Gerda Holzinger-Burgstaller, CEO der österreichischen Erste Bank und Armin Laschet, Mitglied des Deutschen Bundestages. Insgesamt nahmen mehr als 4.000 Teilnehmer am diesjährigen EFA teil. Über DN Deutsche Nachhaltigkeit Die DN Deutsche Nachhaltigkeit investiert in Impact-Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, zirkuläre Ökonomie, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist die Deutsche Nachhaltigkeit einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. Die Deutsche Nachhaltigkeit verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes. Investor Relations und Media Relations edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

DN@edicto.de www.deutsche-nachhaltigkeit.com



