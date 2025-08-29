Mainz (ots) -
Woche 40/25
Mi., 1.10.
Bitte Programmänderung ab 1.00 Uhr beachten:
1.00 auslandsjournal - die doku: 2 Jahre nach dem Hamas-Angriff (VPS 0.59)
Israelis und Palästinenser zwischen Trauma und Krieg
Film von Thomas Reichart
Israel 2025
Im Streaming: 30. September 2025, 10.00 Uhr bis 30. September 2030
1.30 auslandsjournal (VPS 1.45)
2.15 Einigkeit, Verdruss und Freiheit - 35 Jahre Deutsche Einheit (VPS 1.00)
3.00 Großes Tennis (VPS 3.15)
Made in East Germany
3.30 Großes Tennis (VPS 3.45)
Made in East Germany
4.00 Großes Tennis (VPS 4.15)
Made in East Germany
4.30 Großes Tennis (VPS 4.45)
Made in East Germany
5.00- hallo deutschland (VPS 5.15)
5.30
(Die Wiederholung "frontal" entfällt.)
Woche 41/25
So., 5.10.
Bitte Programmänderung beachten:
5.00- Backstage - Dr. Nice (VPS 4.59/HD/UT)
5.30 Stürmische Dreharbeiten am Förde-Set
Film von Jola Zielinski
(Die Wiederholung ZDF.reportage: Jung und reich" entfällt.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6106783
© 2025 news aktuell