Trumps WirtschaftspolitikÂ irritiert immer wieder die Märkte, der Goldpreis ist nach oben geschosen - viele Anleger stellen sich da die Frage: Soll ich umschichten oder in Aktien und ETFs investiert bleiben? Mit seiner Zickzack-Zollpolitik und Attacken auf die US-Notenbank Fed hält US-Präsident Donald Trump die Börsen in Atem. Das Vertrauen in den US-Aktienmarkt ist wegen Trumps Politik bei einem Großteil (76,3 Prozent) der Deutschen gesunken, wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n