Wien (www.fondscheck.de) - Der auf nachhaltige Investments spezialisierte Leipziger Vermögensverwalter Evergreen wird zwei der von ihm gemanagten Fonds zu Anfang Oktober fusionieren, so die Experten von "FONDS professionell".Konkret solle der Ende 2019 lancierte und aktuell nur noch knapp zwölf Millionen Euro schwere Evergreen PDI Yang (ISIN DE000A2PMXV5/ WKN A2PMXV) auf den auch nur rund 26 Millionen Euro schweren Evergreen Sustainable World Stocks (ISIN DE000A3DQ2Y5/ WKN A3DQ2Y) verschmolzen werden, die beide von der Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal Investment verwaltet würden. Das gehe aus einer Vertriebsmitteilung hervor, die "FONDS professionell ONLINE" vorliegt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
