Der japanische Nutzfahrzeug-Hersteller Isuzu hat auf seiner Insel Hokkaido mit der Errichtung einer Teststrecke für vollautomatisierte Nutzfahrzeuge begonnen. Dort sollen ab September 2027 Busse und Lkw mit Autonomielevel 4 erprobt werden. Mittelfristig soll der neue Standort zu Isuzus Zentrum für die Entwicklung autonomer Fahrtechnologien werden. Isuzu teilt mit, die Teststrecke bei seiner Tochter Isuzu Hokkaido Proving Ground in Mukawa zu realisieren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
