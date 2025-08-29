Knapp 30 Prozent hat die Nio-Aktie seit Anfang August zugelegt, seit Juli steht sogar ein Plus von rund 90 Prozent. Es kommt also Bewegung in die Aktie, die zuvor fast ausschließlich eine Richtung kannte: nach unten. Doch damit steigen auch die Erwartungen. Am Montag stehen Auslieferungszahlen für den August bevor. Analysten geben sich optimistisch. Doch entscheidender für den E-Autobauer wird der Dienstag.Die Deutsche Bank rechnet für August mit rund 32.000 ausgelieferten Fahrzeugen über die Marken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
