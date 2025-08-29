Zum Wochenauftakt haben wir Trumps Strategie analysiert, wie sich die US-Regierung von Unternehmen entlohnen lässt. Dabei gibt es einen bunten Strauß an Maßnahmen, die Unternehmen nicht ablehnen können. Zwei Varianten haben wir erläutert. Direkte Beteiligung in Form von Aktien wie bei Intel und Umsatzbeteiligung wie bei NVIDIA und AMD. Die spannenden Details über die neue Wirtschaftswelt mit Staatsbeteiligung lesen Sie in dem Artikel Ein Angebot, dass man nicht ablehnen kann . Wir prognostizieren: das wird Schule machen und wir werden alle umdenken müssen.
Wir führen momentan 38 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei über 47 %. In dieser Woche haben wir NU HOLDING, PRYSMIAN, PUMA, RWE, GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ, MOTA ENGIL, AECOM und BILFINGER auf der Agenda. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.
