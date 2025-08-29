München (ots) -
Alexander Dobrindt - 120 Tage Schwarz-Rot
Rund 120 Tage ist die Regierung unter Führung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Amt. Viele Probleme gilt es noch zu lösen, die Stimmung im Land ist weiterhin getrübt. Die Streitereien zwischen Union und SPD erinnern zudem an die Dauerquerelen der Ampel-Koalition. Kommt Schwarz-Rot noch in Gang? Hat die Koalition die Kraft, die nötigen Reformen für Wirtschaft und Sozialsysteme umzusetzen? Das diskutiert Caren Miosga mit dem Bundesminister des Innern, Alexander Dobrindt (CSU).
Die weiteren Gäste:
Katharina Dröge (Vorsitzende der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen)
Robin Alexander (Journalist und stellvertretender Chefredakteur "Welt")
Pressekontakt:
"Caren Miosga" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, produziert von der MIO media im Auftrag des NDR.
Redaktion: Bianca Leitner (NDR)
Pressefotos von Caren Miosga und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Dr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion/Presse und Information
Tel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.de
Presseanfragen an Caren Miosga:
Stephan Clausen, K E T A N O, Tel.: 030 28 48 48 15, E-Mail: clausen@ketano.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6106825
Alexander Dobrindt - 120 Tage Schwarz-Rot
Rund 120 Tage ist die Regierung unter Führung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Amt. Viele Probleme gilt es noch zu lösen, die Stimmung im Land ist weiterhin getrübt. Die Streitereien zwischen Union und SPD erinnern zudem an die Dauerquerelen der Ampel-Koalition. Kommt Schwarz-Rot noch in Gang? Hat die Koalition die Kraft, die nötigen Reformen für Wirtschaft und Sozialsysteme umzusetzen? Das diskutiert Caren Miosga mit dem Bundesminister des Innern, Alexander Dobrindt (CSU).
Die weiteren Gäste:
Katharina Dröge (Vorsitzende der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen)
Robin Alexander (Journalist und stellvertretender Chefredakteur "Welt")
Pressekontakt:
"Caren Miosga" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, produziert von der MIO media im Auftrag des NDR.
Redaktion: Bianca Leitner (NDR)
Pressefotos von Caren Miosga und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Dr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion/Presse und Information
Tel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.de
Presseanfragen an Caren Miosga:
Stephan Clausen, K E T A N O, Tel.: 030 28 48 48 15, E-Mail: clausen@ketano.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6106825
© 2025 news aktuell