Die Aktie scheint im dritten Quartal 2025 den Turnaround geschafft zu haben. Risikobewusste Anleger gehen eine Wette auf die Zukunft des Onlinehandels mit Lebensmitteln ein Vor 25 Jahren gründeten drei Ex-Goldman-Sachs-Banker ein Unternehmen mit dem Anspruch, den Lebensmitteleinzelhandel zu revolutionieren. Statt klassischer Supermärkte setzten sie von Anfang an auf Digitalisierung und Automatisierung. Bereits 2002 ging einer der ersten reinen Online-Lebensmittelhändler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE