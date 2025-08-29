© Foto: Johannes Neudecker - dpaHoher Absatz, aber sinkender Profit: BYD muss den Preiskrieg in China verdauen. Erstmals seit über drei Jahren sinkt der Gewinn des Tesla-Rivalen. Der chinesische Elektroautohersteller BYD hat im zweiten Quartal einen Gewinnrückgang von 29,9 Prozent verzeichnet und damit erstmals seit dreieinhalb Jahren seine Wachstumsserie unterbrochen. Der Nettogewinn fiel auf 6,4 Milliarden Yuan (894,7 Millionen US-Dollar), während der Umsatz um 14 Prozent auf 200,9 Milliarden Yuan (28,1 Milliarden US-Dollar) zulegte. Im Halbjahr insgesamt verbuchte das Unternehmen jedoch ein Gewinnplus von 13,8 Prozent auf 15,5 Milliarden Yuan bei einem Umsatzanstieg von 23,3 Prozent auf 371,3 Milliarden Yuan. Der …Den vollständigen Artikel lesen ...
