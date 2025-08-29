Nachdem BüchnerBarella von einem Cyberangriff getroffen wurde, dauern die IT-forensischen Untersuchungen dazu an. Zunächst war das Maklerhaus direkt nach der Attacke nur noch telefonisch erreichbar, nun ist auch E-Mail-Kontakt wieder möglich. Am Montag, den 18.08.2025, hatte der Industriemakler BüchnerBarella einen Cyberangriff auf die eigene IT-Infrastruktur erkannt. Daraufhin hatte das Unternehmen sofort alle IT-Systeme vom Netz genommen und isoliert. Aktuell wird die Situation dem Maklerhaus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact