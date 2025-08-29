In diesem Kurzportrait geht es um SoFi Technologies, ein schnell wachsendes amerikanisches FinTech-Unternehmen für persönliche Finanzen, das Verbrauchern eine Reihe von Finanzprodukten direkt über seine App und Website anbietet.Nach der Aufnahme der Börsennotierung via SPAC-Merger notierte die Aktie am 1. Juni 2021 um die 25 USD und konnte dieses Niveau später kaum überschreiten. Der Technologie- und FinTech-Abverkauf ab Ende 2021 hat den Kurs bis an die Schmerzgrenze von 4 USD gedrückt, doch nach einer längeren Konsolidierungsphase konnte er sich aber wieder berappeln und markierte zuletzt sogar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
