Dell überzeugt mit starken Quartalszahlen und rasant wachsendem KI-Server-Geschäft. Doch der verhaltene Ausblick und sinkende Margen lassen die Aktie abstürzen.Rekordzahlen im KI-Segment, doch Margendruck lastet schwer Im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres übertraf Dell mit einem bereinigten Gewinn von 2,32 US-Dollar je Aktie und einem Umsatz von 29,78 Milliarden US-Dollar die Erwartungen der Analysten. Besonders stark zeigte sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de