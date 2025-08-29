Streben nach faszinierender Seltenheit: Tilda Swinton ist Protagonistin der neuen Black Orchid Reserve-Kampagne von TOM FORD.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250828128961/de/

"Es ist mir eine große Ehre, eine Rolle in der Geschichte der legendären Black Orchid von TOM FORD zu spielen. Verwandlungen, das Verschwimmen von Grenzen und das Zelebrieren magischer Kräfte haben mich schon immer fasziniert. Und Black Orchid Reserve hat diesen Zauber." Tilda Swinton

Als gepriesene Schauspielerin und Künstlerin ist Swinton eine einzigartige Persönlichkeit, die für ihre furchtlose Schauspielkunst und ihre transformativen Rollen bekannt ist. Als Gewinnerin eines Oscars, eines BAFTA-Preises und eines Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk trotzt Swinton den Konventionen mit Eleganz, Intellekt und einem visionären Zugang zum Kino. Ihre Arbeit entzieht sich einer klaren Definition und prägt die Kultur durch ihr Wirken in Film, Kunst und Performance.

Haider Ackermann, Creative Director bei TOM FORD, hat die Kampagne als filmisches Porträt von Seltenheit in ihrer höchsten Form gestaltet. Die von Inez und Vinoodh eingefangenen Kampagnenbilder und -videos, die am 1. September veröffentlicht werden, zeigen Swinton in fließender Bewegung. Eine magnetische Kraft der Natur. Es ist das Porträt einer Frau, die durch ihren Blick und ihre Gesten, ihre Ruhe und ihre Stärke die Welt um sich herum zum Leben erweckt. Sie ist so selten wie die Schwarze Orchidee eine Blume, die aus dem Streben nach Perfektion hervorgegangen ist.

Black Orchid, der erste Duft von TOM FORD, erwies sich bei seiner Markteinführung 2006 als Offenbarung. Nun präsentiert TOM FORD Black Orchid Reserve. Der Duft bringt die "Geisterorchidee" zur Geltung eine phantomhafte Blume und eine der seltensten der Welt. Ihr Duft wird mithilfe der Headspace-Technologie im Moment ihrer Blüte eingefangen. Diese kostbare Note ist ein opulenter weißer Blumenduft, der einen fulminanten Kontrast zu den reichhaltigen, dunklen Akkorden und Gewürzen von Black Orchid bildet und ein neues Kapitel der Black Orchid von TOM FORD aufschlägt.

ÜBER TOM FORD

TOM FORD IST EIN GLOBALES LUXUSLABEL, DAS AUSSERGEWÖHNLICHE DAMEN- UND HERRENMODE, ACCESSOIRES, BRILLEN UND KOSMETIKPRODUKTE ANBIETET.

DAS 2005 VON TOM FORD GEGRÜNDETE MODEHAUS IST BEKANNT FÜR SEINE PRÄZISE SCHNEIDERKUNST UND VERFÜHRERISCHE ELEGANZ. ES IST IN MEHR ALS HUNDERT LÄNDERN UND TERRITORIEN VERTRETEN. DIE ESTÉE LAUDER COMPANIES WURDEN 2023 ALLEINIGE EIGENTÜMER DER MARKE TOM FORD UND SCHLOSSEN LANGFRISTIGE LIZENZVEREINBARUNGEN MIT DER ERMENEGILDO ZEGNA GROUP FÜR MODE UND ACCESSOIRES SOWIE MIT MARCOLIN FÜR BRILLEN. HAIDER ACKERMANN WURDE 2024 ZUM CREATIVE DIRECTOR ERNANNT.

ÜBER THE ESTÉE LAUDER COMPANIES

The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Distributor hochwertiger Hautpflege-, Make-up-, Parfüm- und Haarpflegeprodukte und verwaltet Luxus- und Prestigemarken rund um den Globus. Die Produkte des Unternehmens werden in rund 150 Ländern unter folgenden Markennamen vertrieben: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, die DECIEM-Markenfamilie mit The Ordinary und NIOD sowie BALMAIN Beauty.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

ELC-B

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250828128961/de/

Contacts:

Media Relations:

Meridith Webster

mwebster@estee.com