Der weltweit führende E-Commerce-Anbieter im Bereich Gesundheit und Wellness feiert mit 29 % Rabatt, bringt neue Eigenmarkenprodukte auf den Markt und erweitert seine internationale Reichweite um 14 weitere Sprachen.

IRVINE, Kalifornien, Aug. 29, 2025, einer der weltweit größten Online-Händler für Gesundheits- und Wellnessprodukte, feiert sein 29-jähriges Bestehen mit seiner größten, einen Monat lang andauernden Verkaufsaktion, die sein transformatives Wachstum von einem kalifornischen Start-up zu einem vertrauenswürdigen globalen Einzelhändler mit Kunden in mehr als 180 Ländern unterstreicht.

"In fast drei Jahrzehnten hat sich iHerb von einem Online-Anbieter eines einzigen Nahrungsergänzungsmittels zu einem globalen Wellness-Einzelhändler entwickelt", so Emun Zabihi, Chief Executive Officer von iHerb. "Anlässlich unseres 29-jährigen Jubiläums bekräftigen wir unsere Mission, Gesundheit und Wohlbefinden für alle Menschen überall zugänglich zu machen - und bedanken uns bei unseren Kunden mit Preisnachlässen auf die bewährten Produkte, die sie lieben."

Ausbau der globalen Reichweite und Barrierefreiheit

iHerb freut sich, diesen Monat die Einführung von 14 neuen Sprachen auf seiner Plattform bekannt zu geben, wodurch sich die Gesamtzahl der vollständig lokalisierten Sprachen auf 36 erhöht. Diese Erweiterung spiegelt das Engagement von iHerb für Inklusivität, Barrierefreiheit und kulturelle Relevanz für seinen globalen Kundenstamm wider. Die folgenden Sprachen sind nun in ihrer ursprünglichen Form verfügbar:

Hrvatski (Kroatisch)

Dansk (Dänisch)

Nederlands (Niederländisch)

Englisch (UK)

Eesti (Estnisch)

Suomi (Finnisch)

???????? (Griechisch / Elliniká )

Latviešu (Lettisch)

Lietuviu (Litauisch)

Bahasa Melayu (Malayisch)

Norsk (Norwegisch)

Slovencina (Slovakisch)

Slovenšcina (Slovenisch)

Svenska (Schwedisch)

Jede Sprache wird so dargestellt, wie sie in der Muttersprache gesprochen und geschrieben wird, sodass Kunden in der Sprache, die ihnen am vertrautesten ist, einkaufen und Wellness-Lösungen entdecken können.

Neue Innovationen der Eigenmarke

Darüber hinaus expandieren die Hausmarkenvon iHerb in innovative Produktkategorien und spiegeln damit das Engagement des Unternehmens wider, den vielfältigen Bedürfnissen seiner Kunden und deren Familien - einschließlich ihrer Haustiere - gerecht zu werden.

California Gold Nutrition®, die größte und beliebteste Eigenmarke von iHerb, hat kürzlich neue Artikel und Produktkategorien in ihr Sortiment aufgenommen. Dazu gehören:

NMNH zur Unterstützung des Anti-Aging-Prozesses und des Stoffwechsels.*

Akkermansia GLP-1 Complex zur Unterstützung der Darmgesundheit und des Verdauungssystems.*

Haar-Multivitamine für Männer und Frauen um die Haarfollikel zu stärken und zu nähren.*

Kreatinmonohydrat zur Förderung der fettfreien Muskelmasse und zur Unterstützung der sportlichen Leistungsfähigkeit.*

Tiergesundheit: California Gold Nutrition erweitert auch sein Sortiment an Nahrungsergänzungsmitteln für Haustiere um neue Produkte wie Dog Omega Skin & Fell, das mit Omega-3-Fettsäuren formuliert ist und Hunden zu einem gesunden Erscheinungsbild und Wohlbefinden verhilft. Die neue Haustierlinie bietet Lösungen zur Förderung der Gelenkgesundheit, der Verdauungsgesundheit sowie allgemeine Multivitamine für Hunde.*





Idealove®, die exklusive Beauty- und Hautpflegemarke von iHerb, hat ihre erste leichte Sonnencrememit Breitbandschutz und Puder-zu-Creme, ein einzigartiges Zwei-in-Eins-Produkt für Lippen und Wangen, dessen Textur sich beim Auftragen sofort von Puder zu Creme verwandelt, eingeführt.

"Unser 29-jähriges Jubiläum spiegelt das Vertrauen wider, das unsere Kunden uns jeden Tag entgegenbringen", so Hyeyoung Moon, Chief Revenue Officer von iHerb. "Wir setzen auf die neuesten Innovationen in den Bereichen Wellness, Schönheit und Körperpflege und konzentrieren uns weiterhin darauf, Produkte anzubieten, die den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden weltweit gerecht werden."

Affiliate- und Medienmöglichkeiten

Medien, die über Lifestyle, Beauty, Wellness oder Sonderangebote berichten, sind herzlich eingeladen, mit iHerb, einem der weltweit größten Einzelhändler für Gesundheits- und Wellnessprodukte, zusammenzuarbeiten. Hier erfahren Sie, warum das iHerb-Partnerprogramm sowohl einzigartig attraktiv als auch redaktionell interessant ist:

Hohe Verdienste für neue Partner: Neue Affiliate-Partner können mindestens 10 % Provision auf qualifizierte Käufe über ihre Links verdienen - ein besonders attraktives Angebot während dieser hochkarätigen Jubiläumsaktion.

Neue Affiliate-Partner können Provision auf qualifizierte Käufe über ihre Links verdienen - ein besonders attraktives Angebot während dieser hochkarätigen Jubiläumsaktion. Umfangreicher Produktkatalog: Mit über 50.000 Produkten von mehr als 1.900 vertrauenswürdigen Marken steht Medienredakteuren und Influencern eine große Auswahl an Wellness-, Beauty- und Lifestyle-Produkten zur Verfügung, die sie präsentieren können.

Mit über von mehr als steht Medienredakteuren und Influencern eine große Auswahl an Wellness-, Beauty- und Lifestyle-Produkten zur Verfügung, die sie präsentieren können. Globale Reichweite, lokale Attraktivität: iHerb liefert in über 180 Länder und bietet nahtloses globales Einkaufen bei gleichzeitiger Unterstützung lokaler redaktioneller Möglichkeiten.

iHerb liefert in und bietet nahtloses globales Einkaufen bei gleichzeitiger Unterstützung lokaler redaktioneller Möglichkeiten. Starke Wachstumskennzahlen: Im Jahr 2024 erzielte iHerb einen Nettoumsatz von 2,4 Milliarden US-Dollar (ein Anstieg von 14,5 % gegenüber dem Vorjahr) und bediente 12,4 Millionen aktive Kunden, die 37 Millionen Bestellungen aufgaben - was sowohl die Reichweite als auch die Dynamik des Unternehmens unterstreicht.

Das Partnerprogramm von iHerb wird über renommierte Tier-1-Partnernetzwerke betrieben, darunter Partnerize, Impact, CJ, AWINund YouTube Affiliates, über die Partner marktführende Provisionssätze erzielen können. Im Jahr 2024 verdienten die Affiliate-Partner von iHerb mehr als 12 Millionen US-Dollar an Provisionen, angetrieben durch die starke Konversionsrate von iHerb von 7,9 % - laut Similarwebeine der besten im E-Commerce. Weitere Informationen erhalten Sie unter affiliates@iherb.comoder auf https://www.iherb.com/info/affiliates.

Medieninhalte

Um hochauflösende Produktbilder, B-Roll-Material oder andere Pressematerialien herunterzuladen, besuchen Sie bitte: iHerb Medieninhalte für die Presse

*Diese Aussagen wurden nicht von der Food and Drug Administration (FDA) geprüft. Diese Produkte sind nicht zur Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten bestimmt.

Über iHerb

iHerb ist einer der weltweit führenden Online-Händler, der seinen Kunden eine unvergleichlich breite Auswahl an Vitaminen, Mineralien, Nahrungsergänzungsmitteln und anderen Gesundheits- und Wellness-Produkten, einschließlich Sportlernahrung, Beauty-, Bade- und Körperpflegeprodukten, Lebensmitteln, Baby- und Haustierbedarf von über 1.800 renommierten Marken bereitstellt. Mit der Unterstützung von 3.000 Mitarbeitern weltweit bedient iHerb mehr als 13 Millionen Kunden in 180 Ländern und 36 Sprachen. Das hochentwickelte globale Logistiknetzwerk von iHerb umfasst sieben klimatisierte Fulfillment Center in den USA und Asien, die den Kunden ein reibungsloses und zuverlässiges Einkaufserlebnis bieten. Das 1996 gegründete Unternehmen mit Sitz in Orange County, Kalifornien, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gesundheit und Wellness für alle zugänglich zu machen. Weitere Informationen finden Sie unter corporate.iherb.com.

