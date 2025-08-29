Werden nach Kapitalmaßnahmen zusätzliche Papiere ins Depot gebucht, lauern fiskalische Fallstricke. Was Anleger beim BYD-Aktiensplit 2025 steuerlich beachten sollten - und wie sie zu viel gezahlte Abgaben zurückholen können Der Hintergrund Wer Dividendentitel aus dem Ausland im Depot hat, für den kann es ein wiederkehrendes Ärgernis sein: Nach Kapitalmaßnahmen wie einem Aktiensplit wird oft Abgeltungsteuer vom Verrechnungskonto abgebucht, ohne dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE