DJ Wichtiger Inflationsindikator der Fed stagniert im Juli

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Eine wichtige US-Inflationsrate hat sich im Juli stabil entwickelt, was das Feld für eine Zinssenkung der US-Notenbank im September bereiten könnte. Das von der Notenbank favorisierte Preismaß, der Gesamtindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE), lag um 2,6 (Vormonat: 2,6) Prozent höher als vor einem Jahr, wie das Bureau of Economic Analysis mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine Jahresrate von 2,6 Prozent erwartet. Die Fed strebt eine Inflationsrate von 2 Prozent an.

Im Monatsvergleich stieg der PCE-Preisindex um 0,2 (0,3) Prozent. Die Prognose hatte auf 0,2 Prozent gelautet.

In der Kernrate ohne die Komponenten Nahrung und Energie erhöhte sich der Index um 2,9 (2,8) Prozent auf Jahres- und 0,3 (0,3) Prozent auf Monatssicht. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten Raten von 2,9 und 0,3 Prozent erwartet.

Indessen haben sich die US-Verbraucher mit ihren Ausgaben moderat gesteigert. Verglichen mit dem Vormonat stiegen die Ausgaben im Juli um 0,5 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Plus von 0,5 Prozent gerechnet.

Für die Einkommen meldete das Ministerium einen Anstieg um 0,4 Prozent. Ökonomen hatten ein Plus von 0,4 Prozent erwartet.

