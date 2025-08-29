Honor bringt sein neues faltbares Smartphone Magic V5 nach Europa. Das Gerät ist an der dünnsten Stelle nur 8,9 Millimeter dick - allerdings ohne das wuchtige Kameramodul einzurechnen. Der chinesische Handy-Hersteller Honor hat sein neues Foldable Magic V5 nun auch für den europäischen Markt in Planung. Das faltbare Smartphone wurde bereits vor einigen Monaten in China angekündigt und löst hierzulande das Magic V3 ab, das zur IFA 2024 erschien. Eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n