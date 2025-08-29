© Foto: Jp Valery on UnsplashWarum der PCE-Index die Fed dazu bringen könnte, die Zinsen zu senken! Der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE), der bevorzugte Inflationsindikator der Fed, stieg im vergangenen Monat um 0,2 Prozent und im Jahresvergleich um 2,6 Prozent, also gleich viel wie im Juni. [spotify]3nvL7DqbUPXqG2h2FdRLGy[/spotify] Der Kern-PCE, der die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, ist im Juli um 0,3 Prozent und im Gesamtjahr um 2,9 Prozent gestiegen. Vor allem im Kern-PCE zeigt sich, dass die Preise über dem Ziel der Fed (ca. 2 Prozent) liegen. Die Preissteigerung fällt aber moderat aus und entspricht exakt den Erwartungen. Dennoch bleibt die US-Inflation spürbar, vor …Den vollständigen Artikel lesen ...
