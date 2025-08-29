DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 30. August bis Montag, 1. September (vorläufige Fassung)

=== M O N T A G, 1. September 2025 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global August *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: k.A. zuvor: 49,8 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 49,9 1. Veröff.: 49,9 zuvor: 48,2 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 49,9 1. Veröff.: 49,9 zuvor: 49,1 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 50,5 1. Veröff.: 50,5 zuvor: 49,8 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 47,3 zuvor: 48,0 *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Juli Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: k.A. zuvor: 6,2% *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 53,3 zuvor: 49,8 *** - DE/Prosiebensat1 Media SE, Ende der weiteren Andienungsfrist für das Angebot von MFE-Mediaforeurope - US/Börsenfeiertag USA ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

