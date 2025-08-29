© Foto: Jakub Porzycki - NurPhotoEthereum trotzt dem Kursrutsch und zieht in ETFs mehr Kapital an als Bitcoin, was einen deutlichen Stimmungswechsel bei Investoren zeigt.Ethereum (ETH) zieht institutionelle Investoren weiterhin massiv an, obwohl der Kurs zuletzt einen Rückgang von 5,55 Prozent auf 4.338 US-Dollar verzeichnete (Stand: 12:00 Uhr MESZ). Daten von CoinMarketCap zeigen, dass Ethereum-ETFs allein in den letzten fünf Handelstagen Zuflüsse von über 1,2 Milliarden US-Dollar verzeichneten. Bitcoin-ETFs kamen im gleichen Zeitraum auf lediglich 567 Millionen US-Dollar. Trotz der beeindruckenden Zuflüsse bleibt das Volumen von Bitcoin-ETFs mit 145 Milliarden US-Dollar weiterhin deutlich höher als das der Ethereum-ETFs, …Den vollständigen Artikel lesen ...
