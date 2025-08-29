EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Sonstiges

29.08.2025 / 15:00 GMT/BST

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV





Das folgende Dokument steht zur Ansicht zur Verfügung:



Halbjahresbericht für das am 30. Juni 2025 endende Jahr



https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/en/global-regulatory/semi-annual-report/jpm-icav-etf-semi-annual-report-ce-en.pdf





Anfragen:

JPMorgan

Janice Lodge

janice.a.lodge@jpmorgan.com

+44 207 742 973







