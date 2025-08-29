Anzeige
Mehr »
Freitag, 29.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Megatrend Uran: Die Nachfrage nach Uran explodiert - greift jetzt Buffetts Erfolgsrezept?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
29.08.2025 16:09 Uhr
202 Leser
Artikel bewerten:
(1)

WOCHENVORSCHAU/1. bis 7. September (36. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/1. bis 7. September (36. KW) 

=== 
M O N T A G, 1. September 2025 
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global 
     August 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe August 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) August 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) August 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) August 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) August 
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Juli 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) August 
 
***   - DE/Prosiebensat1 Media SE, Ende der weiteren Andienungsfrist für 
     das Angebot von MFE-Mediaforeurope 
    - US/Börsenfeiertag USA 
 
D I E N S T A G, 2. September 2025 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) August 
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 
*** 16:00 US/Bauausgaben Juli 
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe August 
  18:00 DE/Präsident der Deutschen Bundesbank, Joachim Nagel, hält 
     Eröffnungsrede zu Kunstausstellung in der Niederlassung Chemnitz 
    - DE/PVA TePla AG, Kapitalmarkttag 
 
M I T T W O C H, 3. September 2025 
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global August 
*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, ausführliches Ergebnis 1H 
*** 08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht, 2Q (10:00 PK) 
  09:00 DE/Handelsblatt Banken-Gipfel (u.a. mit Deutsche-Bank-CEO Sewing, 
     Commerzbank-CEO Orlopp, Bafin-Präsident Branson) 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe August 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) August 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) August 
*** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) August 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) August 
  10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Juli 
  15:00 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem, moderiert Diskussion am 
     Peterson Institute for International Economics (PIIE) 
  15:15 GB/Vorsitzender der Bank of England, Bailey, stellvertretende 
     Vorsitzende Lombardelli sowie Taylor und Greene vor Finanzausschuss 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) August 
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Juli 
*** 20:00 US/Fed, Beige Book 
*** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 2Q 
  22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 3Q 
***   - DE/Pkw-Neuzulassungen, August 
 
D O N N E R S T A G, 4. September 2025 
  01:00 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei Veranstaltung der 
     mHUB Industry Disruptor Series 
  08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Juni & 1H 
*** 08:30 CH/Verbraucherpreise August 
  09:00 DE/Fortsetzung Handelsblatt Banken-Gipfel (u.a. mit Unicredit-CEO Orcel) 
*** 10:30 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts 
*** 11:00 DE/Konjunkturprognose des IWH - Institut für Wirtschaftsforschung Halle 
     Herbst 2025 
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Juli 
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht August 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 14:30 US/Handelsbilanz Juli 
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 2Q 
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe August 
*** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 
  18:05 US/Fed-New-York-Präsident Williams, bei Veranstaltung des Economic Club 
     of New York 
 
F R E I T A G, 5. September 2025 
*** 08:00 DE/Auftragseingang Juli 
*** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q 
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten August 
 
S O N N T A G, 7. September 2025 
*** 14:00 DE/Munich Re, PK anlässlich des Rückversicherungstreffens in 
     Monte Carlo 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2025 09:33 ET (13:33 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
Künstliche Intelligenz, Magnificent Seven, Tech-Euphorie – seit Monaten scheint an der Börse nur eine Richtung zu existieren: nach oben. Doch hinter den Rekordkursen lauert eine gefährliche Wahrheit. Die Bewertungen vieler Tech-Schwergewichte haben historische Extremniveaus erreicht. Shiller-KGV bei 39, Buffett-Indikator auf Allzeithoch – schon in der Dotcom-Ära war der Markt kaum teurer.

Hinzu kommen euphorische Anlegerstimmung, IPO-Hypes ohne Substanz, kreditfinanzierte Wertpapierkäufe in Rekordhöhe und charttechnische Warnsignale, die Erinnerungen an 2000 und 2021 wecken. Gleichzeitig drücken geopolitische Risiken, Trumps aggressive Zollpolitik und saisonale Börsenschwäche auf die Perspektiven.

Die Gefahr: Aus der schleichenden Korrektur könnte ein rasanter Crash werden – und der könnte vor allem überbewertete KI- und Chipwerte hart treffen.

In unserem kostenlosen Spezial-Report zeigen wir Ihnen, welche Tech-Aktien am stärksten gefährdet sind und wie Sie Ihr Depot vor dem Platzen der Blase schützen könnten.

Holen Sie sich den neuesten Report!

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.